台中機場「中進中出」 多箭齊發帶動中台灣旅遊市場
台中機場三月底台灣虎航開闢台中到澳門航線，正式進軍中部市場；四月初又與日本名古屋中部機場簽約締結為姊妹機場，台中機場成為名日本古屋中部機場亞洲的第一個姊妹機場。觀光旅遊局10日指出，市府推動「中進中出」旅遊成果豐碩，為中台灣觀光旅遊注入商機！
觀光旅遊局指出，台中-澳門航線開航初期，每日飛航1班，去程下午13時35分自台中國際機場出發；回程航班上午11時10分自澳門國際機場起飛；藉由台中-澳門新航線的開航，唯一提供三地前往澳門的國籍平價航空，讓往返台澳的航網更完整。
台中國際機場和日本名古屋中部機場締結姊妹機場後，華信航空台中–名古屋航班，由不定期包機，改為每星期3班次往返的定期包機。台中航空站主任張瑞澍指出，締結姊妹機場後，二機場有更密切的合作與城市宣傳活動，這對雙方城市交流有很大幫助與意義。
市長林佳龍說，台日中部地區人口合計有3000多萬，國際交流與觀光潛力發展無窮，雙方締結姊妹機場後，華信航空定期包機直飛，未來可望吸引更多日本觀光客來台，期待雙方對飛後，可帶動中台灣在國際觀光上新的里程碑。
旅行社業者說，華信航空首飛台中—名古屋中部機場，日本旅行社事前未得知任何資訊；4月28日日本三連休及5月3至7日的黃金周五連休，可包裝台中進出5天行程，日本旅行社反應沒有到台灣的機位可銷售，後續還須台、日雙方多協調方能力促兩地觀光旅遊。
(中時)
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