美國研發水空兩用無人機

這種無人機既能飛行也能潛水1，上頭有個像魚鯺的結構。(圖/大眾科學)

美國海軍研究實驗室正在開發一種混合式潛水器，打算將水下無人機（UUV）變成具有飛行的能力，也就是能潛水又能飛行的綜合體，以擴大使用的範圍。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，美國海軍研究室(NRL)在4月4日的海軍、航空、太空研究會上提出這個新概念。發言人說：「研發水下無人機已經有段時間，但是畢竟飛行的速度比潛游來的快，因此要是水下無人機同時具備飛行能力，就能快速進入需要的位置。」

美國海軍研究室實際測試水空兩用無人機的畫面。(圖/大眾科學)

接著他較詳細的說明具體的想法，這型無人機從小艇上起飛，飛到預定的潛水點時就會落在水中，接著啟動浮力發動機開始下潛。在潛水的過程中，原本用來飛行的機翼就成為水中的操作翼面。

目前這種水空兩用的無人機還處概念階段，因此還沒有設定有效載荷，現在的實驗平台具有60英里(約100公里)的範圍。發言人說，NRL正在開發一個更大的版本，可以飛行100英里（185.2公里）。目前這型無人機重5.44公斤，未來擴大之後，可以達到約25公斤，並配備降落傘，以便裝載較多的感測儀器。

這種水空兩棲的無人機，最值得注意的是機體的結實程度，在水下特別必須注意耐壓能力，以及進入水中槳葉的可靠度，因此工程師正在實驗滑翔機的整流罩造型。

(中時電子報)