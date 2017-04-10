疾管署公布第4例麻疹 患者4月1日曾出入金山老街

衛福部疾管署今天公布國內新增1例麻疹確定病例，家住北部的45歲女性，曾於3月13日至17日至泰國普吉島旅遊，4月2日出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、疲倦等症狀，3日全身出疹，分別於4日、5日就醫，由醫院通報採檢並收治住院，今天確認感染麻疹。

疾管署表示，衛生單位目前已掌握221名接觸者，包括同住親友、同事及就醫時相關接觸者等，目前未發現有疑似症狀者，預計將追蹤觀察至4月25日。另外，個案於可傳染期間，曾於4月1日至金山老街，呼籲於當日曾出入該地點的民眾提高警覺，自主健康管理18天至4月19日。

台灣今年累計4例麻疹確定病例，均為境外移入，感染地為中國大陸、印尼、歐洲與泰國。目前疾管署將中國大陸、印尼、泰國、印度、哈薩克、羅馬尼亞、義大利、剛果、幾內亞、獅子山與奈及利亞等11國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

(中時)