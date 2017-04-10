貧翁驟逝沒錢辦後事 警偕慈善會紓困

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暖警偕同慈善會幫助貧翁家人紓困。(郭韋綺翻攝)

高市梓官區民眾曾姓老翁，與妻子育有1子2女，妻子因中風安置於養護中心，三名子女均在外地生活，曾姓老翁獨居平時做資源回收，經濟全靠老人津貼及子女不定期費用支援。

未料，曾姓老翁3月底因急性心肌梗塞突然病逝，突如其來的噩耗，讓子女措手不及，根本籌不出喪葬費，且還須負擔母親每月的養護中心費用，全家陷入愁雲慘霧，急需社會救助。

岡山警分局赤崁派出所所長陳武郎、警員陳晏瑜獲悉，與梓官區典寶里洪里長向高市鄉里慈善會團體聯繫，訪視後，也獲慈善會核發喪葬補助金5000元紓困，也能放心辦理曾姓老翁身後事。

(中時)