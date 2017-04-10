被爆硬換休息室耍大牌 楊丞琳經紀人：沒有人抱怨

楊丞琳被爆硬要求換休息室，被爆讓客戶及工作人員10多名擠在小空間中。(中時資料照片)

人氣女星楊丞琳唱歌、演戲、主持樣樣行，加上個性作風率直可愛，因此相當受到歡迎，沒想到今天竟遭爆疑似「耍大牌」，今早拍攝代言廣告，說她不僅過程中臭臉，還要求換到大間的休息室，讓10多名工作人員及廠商代表被迫擠進小休息室中，更因此延誤拍攝進度，讓不少人心生不滿，私下討論認為小天后刻意找麻煩。

據《蘋果日報》報導，楊丞琳遭爆料，今天跟上一次一樣，幫同一個廠商拍廣告，她和助理、髮型師等5人，上次也被安排在同樣大小的休息室，上次她沒抱怨，這次卻挨批「又再鬧了」，派經紀人連續反映了三次關於化妝室太小的問題，「硬要跟我們這邊時幾個人(工作人員加客戶)換地方」、「十幾個人擠一間都有一點勉強了」、「第一次聽到趕客戶的…」。

對此，楊丞琳經紀人澄清，是因為原本安排的化妝室沒有對外窗，而有自然光的話化妝會比較快，所以才希望換到有窗的化妝室，「換的過程前後3分鐘，現場沒有人抱怨，大家拍攝氣氛愉快，不懂爆料者心態，這根本是抹黑！」。

廠商公關也表示這是第二年跟楊丞琳合作，強調過程愉快，「可能是中間有誤會」。據悉，楊丞琳這次拍攝廣告的現場，共有5間房間可當作休息室，事後製作單位並未將最大的房間換給楊丞琳，而楊丞琳方面也確實是因光線問題而提出要求，所以現場工作人員也幫她換到採光較好的房間。

(中時電子報)