佔行政院魏揚無罪 黃國昌：給予肯定
「三二三攻占行政院」多名被告今天宣判無罪。時代力量執行黨主席黃國昌表示，肯定無罪判決；但部分被告為有罪判決，他難以理解、遺憾，認為是公民不服從，應全面獲無罪。
3年前發生的太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等21人，被控涉犯妨害公務等罪；台北地方法院今天審結，判魏揚等多名被告無罪，全案可上訴。
黃國昌下午表示，時代力量肯定台北地方法院對魏揚等人的無罪判決，這個無罪判決，「毋寧是對過去馬江暴政的再一次審判」。
但對部分被告為有罪判決，黃國昌說，他難以理解、非常遺憾，不應如此區別對待。三二四佔領行動與三一八佔領行動一樣，都是為了挽救瀕臨懸崖的台灣憲政民主，「基於公益不得不為的公民不服從，應全面獲得無罪判決」。
黃國昌表示，期待司法能在後續的審判中，能從憲政高度來肯認公民精神與行動。此外，政府也應查明三二三血腥施暴事件的真相，並追究相關責任。1060410
(中央社)
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