無塵室的血汗 工程師從屁屁噴出
在無塵室工作，可別因為穿脫麻煩不敢多喝水。台中一名30歲工程師，每天站立工作超過8小時，因穿脫無塵衣不方便，不敢多喝水，平日飲食又多肉少蔬菜，前陣子如廁後擦屁股驚見血絲，狀況持續一週，嚇得他趕緊到醫院大腸直腸外科接受大腸鏡檢查，幸好不是大腸癌，是3顆內痣在作怪。
烏日林新醫院大腸直腸外科醫師陳威佑指出，這名男工程師是因為久站造成肛門血液循環不良，再加上飲食失衡，以及排便時過度用力，才會造成痔瘡。
經診療後，男工程師接受不需要麻醉的內痔結紮手術；陳威佑解釋，此手術是將一條醫療用小型橡皮筋套在內痔上，經過一段時間後，血液輸送不到痔瘡內，讓它逐漸縮小、掉落；但一次只能處理一顆，間隔約三周可再處理下一顆內痔，雖然治療時間拉長，相對於侵入式治療，疼痛感與復原時間都減少許多，對於工作繁忙的族群是項預後不錯的選擇。
陳威佑表示，痔瘡好發年齡層為20歲至60歲，常見症狀大多為解便帶有鮮血、肛門有搔癢感、肛門疼痛及組織脫出；痔瘡的高風險群為長期便秘、蔬果水分攝取不足、缺乏運動、長期臥床或懷孕婦女等。
治療可分為非手術治療及手術治療，陳威佑表示，輕度患者可先採非手術治療法，通常以日常保健及藥物控制為主，平時多補充水分，多攝取富含纖維質的蔬果，保持適當的運動，養成規律的作息，配合醫師開立的消炎止痛、軟便劑及痔瘡藥膏使用。對於較嚴重的患者，如有痔瘡脫出，無法推回者，或非手術治療無效者，則需以手術治療。
(中時)
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