106年全民國防暑期戰鬥營報名即將開始
為推動各級學校「全民國防教育」，結合國防專業與軍事特色，國防部規劃以「寓教於樂」之活動方式，自7月4日至7月29日辦理暑期戰鬥營，除讓青年體驗國防教育，也希望吸引優秀人才投身軍旅，歡迎熱愛全民國防活動，以及軍事體驗的青年學子把握機會踴躍參加。
國防部表示，透過一連串精采、精實的課程，讓參與者了解國軍建軍備戰的艱辛，進而深化全民國防，達到向下扎根的效果，由於每年報名人數踴躍，籲請年輕學子把握機會踴躍參與。
今年暑戰營活動，計有迅雷、成功嶺、實踐、洄瀾射擊體驗營、金門、馬祖、澎湖、航空、鐵衛戰鬥營、傘訓特戰營、兩棲勇士挑戰營、海上生活體驗營、航空科技、軍樂、儀隊體驗營、新聞研習營、國防科學基礎實作研習營、科學體驗營、醫學研習營等19個營隊。有意參加者，請於4月28日前至全民國防教育暑期戰鬥營網站(https://camp.gpwb.gov.tw)報名，選擇營隊及梯次，並取得參加抽籤資格，每人以報名1個營隊1個梯次為限(科學體驗營報名請至中正預校網站http://www.ccafps.khc.edu.tw、醫學研習營報名請至國防醫學院網站http://www.ndmctsgh.edu.tw)。
第1階段網路報名作業預定於4月17日上午8時展開，有意願參加的青年學子請注意報名時間，以免向隅，詳情可至國防部政戰資訊網-全民國防教育最新公告https://goo.gl/S4Cju2查詢。
(中時)
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