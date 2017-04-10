NBA》連兩戰不敵老鷹 詹皇賽後不滿隊友表現

詹姆斯霸氣拿下大三元，但騎士卻被老鷹逆轉落敗，詹皇賽後不滿隊友的表現。(美聯社資料照)

騎士在3天內連續兩戰都遭到老鷹啄傷，尤其是10日更在領先多達26分的情況下竟然被逆轉，賽後教頭泰隆盧與延長賽犯滿畢業的詹皇都大吐苦水，認為球員與隊友都不在狀況內，此役落敗也吹起了危機號角。

泰隆盧表示，先前才擊敗了塞爾提克，證明我們才是東區最強的球隊，沒想到卻接連敗給少了主力球員的老鷹，這意味著什麼？過於輕敵，不重視對手，或者是不尊重比賽，這場敗仗無疑是給了我們當頭棒喝，不論任何時候都不能輕視對手，一旦被對手打出反擊氣勢就會嘗到敗仗苦果。

詹姆斯在這場比賽繳出32分、16籃板、10助攻的大三元成績單，但在延長賽犯滿畢業，老鷹打握住機會演出神奇的逆轉秀。

詹姆斯強調，身為一支衛冕軍，沒有展現出應有的實力與霸氣，反而在關鍵時刻提不起精神來面對敵軍的強勢反擊，所以不用替敗戰找任何藉口，最後兩場例行賽別無選擇只能全力求勝。

(中時電子報)