106年澎湖縣鋼琴獨奏比賽報名期間自4月10日起

106年澎湖縣鋼琴獨奏比賽訂於5月22日、5月23日（星期一、二）於澎湖縣演藝廳辦理。本年度鋼琴獨奏比賽聘請五位具有鋼琴專業學養的評審，力求公正客觀。

此次比賽共分為：幼兒組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中（職）組及社會組等7組。

文化局表示：「為提升縣內學習音樂風氣，文化局每年辦理鋼琴獨奏比賽，從評審的延聘到各項比賽細節，莫不以最嚴謹的態度，期許在有限的預算下辦理高規格的比賽，讓參賽者在正式的氛圍之中，培養勇於挑戰的精神，增加實戰經驗。

比賽實施要點、指定曲及報名表，可洽澎湖縣政府文化局展演藝術科索取或逕行上該局網站下載。報名期間自4月10日起至4月26日止，歡迎踴躍報名參賽。

(中時)