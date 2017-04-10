左右川普 美對敘政策4人組

美國海軍「羅斯」號（USS Ross，DDG-71）飛彈驅逐艦4月7日在地中海發射戰斧巡弋飛彈的畫面。（圖/美國海軍）

圖為美國海軍出動「波特」號（USS Porter，DDG-78）與「羅斯」號(USS Ross，DDG-71)飛彈驅逐艦，發射59枚戰斧巡弋飛彈轟炸敘利亞謝拉特（Shayrat）空軍基地後，評估所造成損害的衛星圖像。（圖/美國海軍）

美國為了懲罰敘利亞阿塞德（Bashar Assad）政府以化武對付平民，上周四晚在川普令下，出動兩艘驅逐艦，以59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）空襲敘境空軍基地，而這是美國首度對阿塞德政府直接展開軍事行動。

川普入主白宮還不滿百日，便已做出至今最重大的軍事決定。而左右他決定的究竟是誰？《國會山莊報》（The Hill）認為，未來美國對敘政策掌握在這4個關鍵人物手裡︰

美國國務卿提勒森6日在美國佛州棕櫚灘國際機場舉行記者會的神情。（圖/美聯社）

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）

提勒森自從上任後便刻意保持低調，但美國迅速空襲敘利亞，隨即凸顯出他身為國務卿的重要地位。美方在執行戰斧攻勢前，最後與川普進行會談的，就是提勒森。

而他對敘利亞發表的談話，也顯示出美國立場的重大轉變。最近他到土耳其時，還說阿塞德較長遠的地位，將由敘利亞人民決定。不過，就在空襲前當天下午，他卻改口說︰「隨著阿塞德採取的舉動，顯然他未來的角色充滿不確定性，似乎在統治敘利亞民眾上，他將沒有可扮演的角色。」

就在川普下令轟炸敘利亞後，提勒森隨即說，「這明確顯示，當有必要時，總統願意採取果決的行動」。此外，他也痛批莫斯科，說俄方未能信守2013年與歐巴馬政府達成的協議，確保阿塞德清除化武。

他直言不諱地說︰「俄羅斯不是共謀，就是無能徹底履行協議。」提勒森即將訪問俄羅斯，而美國轟炸敘利亞空軍基地，必然會增加會談雙方的緊張。

路透指出，在川普下令空襲敘利亞前，提勒森訪俄行便充滿了棘手的話題，如克宮可能介入2016年美國大選，還有俄方秘密部署一枚新型巡弋飛彈，儘管美國官員表示了抗議，明顯違反了重要的武器控制條約等。

美國總統川普（左）4月9日在空軍一號專機上與「波特」號（USS Porter，DDG-78）及「羅斯」號(USS Ross，DDG-71)飛彈驅逐艦指揮官通話時，白宮國家安全顧問麥馬斯特就坐在一旁。（圖/美國海軍）

白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）

麥馬斯特作戰經驗豐富，有「學者將軍」之稱，對於敘利亞和俄羅斯會如何反應，以及美國該怎麼走下一步，都能提出獨特的觀點。

對美國國防界來說，他取代與俄羅斯牽扯不清的佛林（Michael Flynn），獲任白宮國家安全顧問，真是令許多人鬆了口氣。而他在川普政府內，也迅速確立了個人影響力。

而川普在下令攻擊敘利亞前，於佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部召開的最後一場會議，除了有提勒森外，與會的還有麥馬斯特，以及美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）。據麥馬斯特說，他們討論了對敘利亞的3個選項。

他指出，空襲很可能無法清除阿塞德政府發動化武攻擊的能力，但卻發出強烈的訊息，也破壞了敘國的軍事設施。

美國國防部長馬提斯3月31日走出倫敦唐寧街10號英國首相官邸的神情。（圖/美聯社）

美國國防部長馬提斯（James Mattis）

馬提斯在川普的決策過程中，扮演了關鍵而低調的角色。他曾擔任美國中央司令部（CENTCOM）司令，對中東與轟炸敘利亞可能造成的後果有深入的洞見。當初向川普提出中央司令部方案，對敘空軍基地進行「飽和攻擊」（saturation strike）的，正是馬提斯。

不過，馬提斯並未在轟炸後與提勒森及麥馬斯特共同召開記者會，也沒有發表任何聲明。

美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）

海莉堅決捍衛美國懲罰性轟炸敘利亞的行動，她並警告，美國可能對敘國採取進一步的軍事行動。「我們準備採取更多行動，」她說，「但希望沒有那個必要。」

海莉與提勒森一樣，已迅速改變對阿塞德的立場。她說，美國的當務之急，就是不再坐視，而要致力除去阿塞德。

如今她堅稱，阻止動用化武，攸關美國「重大的國家安全利益」。海莉並痛批俄羅斯，為阿塞德政權撐腰。

(中時電子報)