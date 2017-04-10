大巨蛋工程防災維護 北市審查核准

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台北市都發局今下午(10日)表示，會同專業公會審查，同意遠雄提送大巨蛋7項防災維護計畫，併同去年已核准施作7工項，共計已核定14項防災維護計畫工項，由承造人、監造人及專任工程人員到場監造，並將施作工項拍照記錄後可進行施工。但都發局特別強調，此次是審查核准防災維護工項，不是同意大巨蛋可以復工。

都發局表示，此次核准工項，是依據台北高等行政法院駁回遠雄公司不服大巨蛋未按圖施工，停工處分所提暫緩停工的行政訴訟，只允許遠雄公司可以針對載重、水浮力、鏽蝕與坍塌等四項問題，在維護安全及防範危險發生，應施作的設備或措施範圍內，得以停止執行停工處分。

遠雄共提出14項工項，由都發局自去年7月26日起會同建管處與建築、土木、結構、大地等專業公會代表，以及遠雄等專業技術人員等審查，去年9月6日核准同意7項防災維護工項，今天審查後，同意剩下的7項防災維護計畫。

因應颱風季節即將來臨，都發局說，商場棟、影城棟、旅館棟及辦公棟等，考量現況鏽蝕嚴重、為維工地安全，大巨蛋全區（含巨蛋棟、商場棟、影城棟、旅館棟、辦公棟）3樓（含）以上帷幕外牆及樓版，同意先行灌漿施作，全區2樓以下部分，則需等收到台建中心評定報告書及都審完成，確認後才能施作。

都發局強調，並不是同意大巨蛋可以復工，大巨蛋有79處主要構造未按原核准圖說施工，都發局才依《建築法》第58條予以停工，遠雄需完成防火避難性能審查、都審、環評等相關審議許可後，並依《建築法》辦妥建照變更設計等法定程序完成，才能再申請復工。

台北市長柯文哲下午受訪時則強調，關於未按圖施工這部分，台北市訴願委員會、監察院以及地方法院都已判定結果，這應是事實。

(中時)