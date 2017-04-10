腹藏8公分肝癌 8旬嬤樂觀勇抗癌

醫師指出阿嬤肝癌腫瘤部分。（陳淑娥攝）

民眾施作螺旋刀放射治療。（陳淑娥攝）

8旬陳阿嬤的老伴因肝癌病逝，讓她養成定期檢查肝臟的觀念，日前發現罹患肝癌，約8公分大小的腫瘤，年邁的她卻積極治療，光田綜合醫院採取副作用較少的導航式螺旋刀放射治療，目前已成功控制病情。

陳阿嬤的丈夫30年前因肝癌驟逝，陳阿嬤更加重視自己的身體，不但定期檢查肝臟為健康把關，尤其在篩檢出是C型肝炎帶原者後，努力蒐集相關醫學資料，矯正亂吃草藥的抗癌偏方，令放射腫瘤科主任王銘志印象深刻。

日前阿嬤抽血發現甲型胎兒蛋白(α-fetoprotein，AFP)超過正常值265倍，轉診至光田醫院確診為肝癌，腫瘤約8公分大小，前後共接受30次導航式螺旋刀（Tomotherapy）放射治療，療程順利、未發生明顯不適或副作用，今年3月抽血檢查追蹤，甲型胎兒蛋白6 ng/ml (正常值<10 ng/ml)，GOT也下降到41(正常值<40)、GPT24到正常範圍(正常值<35)，控制效果良好。

王銘志指出，家屬擔心手術等侵入性療法的風險，決定採副作用較少的導航式螺旋刀放射治療。他表示，年長者遇癌症難免挫敗，擔心手術影響體力從此臥病在床，消極以對或用各種理由推託，但現代醫療科技進步，銀髮族可與醫師協商，尋求最適合的醫療方法正面抗癌。

(中時)