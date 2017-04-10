曾經不想活 林欣儒成輪舞舞后
台電公司雲林區處資訊員林欣儒小二因左腳腫瘤增生，歷經無數大小手術，奮戰18年仍徒勞無功，重大打擊令她一度想輕生，家人的愛力撐她必須站起來，輪舞讓她重拾自信，屢獲大獎，還舞上國際，成為輪舞舞后與台灣之光。
林欣儒獲周大觀文教基金會全球熱愛生命獎，創辦人周進華上午專程南下雲林頒獎給林欣儒，正心中學畢業的她，受邀回母校和學弟妹分享從生命幽谷爬升、重新迎向陽光的奮鬥過程，並大秀舞藝，贏得熱烈掌聲。
林欣儒說，她的個性原本活潑開朗，但是無法走路的打擊，讓她開始畏懼人群，不想參加班上任何活動，把自己困在一個陰暗的小角落，任由絕望、沮喪，甚至自殺的念頭都曾在心頭翻攪不已。
「我很感謝爸爸媽媽，始終溫暖耐心地陪伴」，林欣儒泛著淚說，家人的愛和樂觀深深影響她，讓自己體會必須再「站」起來，6年前參加輪舞培訓，意外開啟人生另一扇窗，揮別黑白的自閉歲月。
正心校長林佳慧指出，林欣儒除了多次榮獲全國輪椅創意舞蹈、雙輪椅拉丁舞冠軍，更站上國際舞台，代表台灣赴德國、韓國、大陸、俄羅斯比賽，今年5月將遠赴波蘭再次為國爭光，生命的熱力和光，超越許多一般人。
(中時)
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