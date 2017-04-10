太陽花魏揚等人無罪 北市警：尊重司法

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台北地方法院今天判處黑色島國青年陣線總召集人魏揚等7人無罪，其餘則依涉犯妨害公務罪嫌，分判3個月至5個月有期徒刑。台北市警察局僅回應，尊重司法判決。

3年前發生的太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等21人，被控涉犯妨害公務等罪；台北地方法院今天審結，判魏揚等多名被告無罪，全案可上訴。

不過，本案中仍有包括陳姓等被告，涉犯妨害公務等罪，分別被判刑有期徒刑3月至5月，得易科罰金。

台北市警察局僅回應，尊重司法判決。1060410

(中央社)