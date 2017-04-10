綠能扯漲電價 經部：63%用電戶不漲

經濟部次長楊偉甫今天對發展綠能會不會導致電價上漲表示，為了穩定民生用電，基本電費部分，330度以下用電戶數，約63%戶數不會調漲；也不會有與農爭地的問題。

立法院經濟等6委員會預計將開6場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，上午第一場鎖定「綠能建設」，綠能建設意外扯上白海豚會不會轉彎？國民黨推薦的國政基金會研究員唐慧琳質疑，過去建設離岸風電被批評影響白海豚生態，「罵白賊義說白海豚會轉彎」，「民進黨現在一執政，白海豚就真的會轉彎了嗎？」

民進黨立委陳曼麗說，白海豚媽祖廟是贊成綠能沒有反對，只是希望發展風力發電，希望距離海岸夠遠，不要白海豚延著台灣海岸游動時受到影響，並建議智慧節能應納入前瞻綠能建設條文。雙方隔空交火。

國家發展委員會副主任委員曾旭正說，前瞻基礎建設是特別預算一部分，以綠能建設為例，綠能建設有243億，同步還有250億用公務預算，公營事業要2700多億，帶動民間的投入，特別預算只是其中一部分。

他說，綠能建設是政府用比較少的投資發揮乘數效果，把綠能這個重要產業發展起來。

立委關切發展綠能過程中電價會不會上漲？經濟部次長楊偉甫說，為了穩定民生用電，基本電費部分，330度以下用電戶數，約63%戶數不會調漲；電業法修正後成立電價穩定基金，這次電價調整方已開過1次會，已經有500億電價穩定基金進到基金這個大水庫內，將全力維持電價穩定。

立委憂心會不會與農爭地？楊偉甫說，與農委會配合，原則上，運用的農地，都是生產力比較低、不利耕作為原則，做為太陽能光電的發電場地，包括嚴重地層下陷等等會尊重農業單位意見一起合作。

非核家園是否跳票？楊偉甫說，核一、核二、核三不會延役的政策目標，並沒有改變，核四也不會運轉，這些目標都是能源政策的主軸，至於廢棄物部分，將就未來新能源可能會產生的廢棄物，會做審慎研究與處理。推動綠能產業，經濟部已做好準備，會積極推動公開透明方式與公民參與，用滾動方式把計畫成功推動。1060410

(中央社)