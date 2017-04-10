遭指戴墨鏡耍寶 吳焜裕：有視障手冊

民進黨立委吳焜裕今天表示，日前遭批評戴著墨鏡在鏡頭前耍寶，但他戴墨鏡是因為被診斷出有視網膜色病變，因此領有視障身心障礙手冊，未來辦公室會加強這方面的努力。

吳焜裕中午在臉書上發文指出，國民黨文傳會上周在召開的記者會中質疑，「為什麼號稱食安專家的立委，不質詢國人關心的食安問題，卻要戴著墨鏡在鏡頭前耍寶？」。

吳焜裕指出，民國101年起因被診斷出有視網膜色病變，所以持有政府核發的視障身心障礙手冊，為了避免眼睛病情惡化，他定期就診，生活上外出總是需要配戴深色墨鏡、在室內也需要配戴過濾藍光的特殊鏡片；由於視野較一般人狹小得多，在上下樓梯或經過不平坦路面時，總是需要更為謹慎地以小步伐前進；在立法院也時常需要助理陪同各種大小行程。

他表示，這次因戴墨鏡受到言語上的調侃，希望日後不論是誰，都不該因身體因素而遭受歧視的言論。

吳焜裕說，自進到立法院後，就兢兢業業、努力將自己所學與專業貢獻於國家的政策規劃與制訂，不論參加那個委員會，都懷抱初衷，尤其對與自己專業相關議題都會持續提出建言，期望不負人民所託。

他表示，也因為這次的事件，他接到一些關於視障朋友的來電，希望可以幫忙推動公車站牌無障礙的工作，讓社會上更多不同的「隱形需求」得到重視與改善，日後辦公室也會加強這方面的努力，持續關心每個有需要的朋友，讓社會的暖度更多一點。1060410

(中央社)