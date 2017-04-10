健身品牌進駐基隆 林右昌：台航土地活化

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台灣知名健身品牌今天宣布進軍基隆，預計2018年開幕，除提供130個就業機會，義六路也將配合開發案，拓寬成11米計畫道路。基隆市長林右昌表示，台航土地得到活化。

林右昌指出，台灣航業在基隆有許多資產及土地，希望能配合基隆市發展帶動繁榮。台航董事長劉文慶上任7個月來不斷研究，終於促成這項合作案，不僅讓World Gym進駐基隆，也讓台航土地活化的機會。

林右昌說，市府原規劃將信一路、信二路間的義六路，從原本的6米單行道拓寬為11米的計畫道路，但礙於土地徵收經費高達5110萬元，再加上工程經費恐怕要6000、7000萬元，因此多年來遲遲無法辦理。

林右昌表示，感謝台航的支持與配合，未來一併將計劃道路退縮出來，提供人行與車行空間，為市府節省大筆徵收費用，同時也解決信義市場周邊的交通問題，為公部門、民眾、企業共創三贏。

World Gym基隆店規劃設在信一路、義六路的台航公司所屬土地，預計興建地上4層，總坪數約1200坪，並提供包括游泳池、超過100台心肺器材及各種課程，可望為基隆帶來130個就業機會。1060410

(中央社)