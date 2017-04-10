潘裕文珍惜通告多 出道九年和歌迷成長
歌手潘裕文出道9年推出新作「九年」，昨天舉辦簽唱會，笑說一路支持的歌迷都從國小升高中、少女變媽媽，直呼現在通告滿滿，累得很幸福。
潘裕文昨天在台北統一時代百貨辦簽唱會，相隔1年再度回到同地方，看到許久未見歌迷，他話特別多，叮囑歌迷補水防曬，笑虧他們新歌沒記熟，並喊話29日舉辦音樂會，大家要練好跟著唱；顛覆以往斯文形象，不時搞笑作勢甩汗珠。
現場演唱新作品「九年」兩首歌「不挑」與「空想夜車」。出道9年，潘裕文星路載浮載沉，曾發表「自然淘汰說」，是歌迷的鼓勵讓他繼續堅持音樂夢。不少人從國小、少女時期支持他，如今升高中、當媽媽，讓他笑喊「下個9年，你們該不會帶孫子來簽唱會吧」。
他笑說近來通告滿滿，有重回出道時之感，「每天回家就只有洗澡、睡覺，累得好幸福」，坦言新作品不想讓大家失望，壓力大到拍完MV回家大哭，「我大概哭了兩公升，真的不誇張」，自嘲拍MV時怎麼沒出現這種情緒。
音樂公司特製心願輪盤，讓他射飛鏢實現願望，他直呼最想與韓星鄭有美拍MV，不料最後卻射中「海鮮全餐料理」，還是「公司招待他，他招待全體員工」，潘裕文大氣表示沒問題，事後笑說沒機會與鄭有美合作很扼腕，讚對方非常可愛。
潘裕文將星座專家唐綺陽視為「心靈明燈」，笑說當然想參加她的直播節目，「老師說她起床第一件事就是去廚房找食物，跟我一樣」，笑稱對方是「姊姊」，是他的菜，直誇她直播時美，工作用心。1060410
(中央社)
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