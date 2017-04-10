民進黨:國民黨政黨之私 杯葛前瞻建設

民進黨今天說，首場「前瞻基礎建設特別條例」綠能建設公聽會在立法院召開，但國民黨不斷杯葛唱衰，甚至刻意扭曲公聽會原意，呼籲國民黨勿一再用政黨之私，阻礙國家發展。

民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨上週強佔立院主席台阻擋「前瞻基礎建設計畫」付委，離譜行徑已與民意背道而馳，現在又刻意滋擾公聽會，一再阻擋台灣經濟發展和地方建設的需求，民進黨強烈譴責。

他說，呼籲國民黨主席洪秀柱懸崖勒馬，停止政爭，國民黨主席選舉是一時的，不要一再用政黨之私的手段來阻礙國家發展。

張志豪表示，前瞻基礎建設是國家整體建設，無關選舉綁樁，因為藍綠縣市都有，行政院在事前都不分藍綠透過各縣市政府進行雙向溝通，討論各地基礎建設。相關資訊及記錄都可查到，請國民黨多做功課，不要刻意扭曲，新北市政府也沒有必要急著炒議題表態。

他說，國民黨部分黨公職假稱黨籍縣市長未獲邀請出席立法院公聽會，指執政黨操作「黑箱」，但是，「今天公聽會，根本國民黨就有名額，為什麼自己不邀縣市長來」？

張志豪指出，對立法院運作稍有概念的人都知道，委員會主辦的公聽會，就是朝野各黨團依照協商結論，各自邀請代表前來。尤其這次公聽會，朝野各黨分別邀請代表，如果國民黨重視地方基礎建設，為什麼不邀請黨籍縣市長，相反的，卻由沒有地方建設背景的黨工到公聽會說些言不及義的話？

張志豪強調，政府規劃「前瞻基礎建設」的推動，是為了加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展需要與整體經濟結構的升級轉型；希望國民黨不要政爭，不分朝野共同聚焦討論公共建設需求，對國家人民才是好事。1060410

(中央社)