杜特蒂派兵進駐南海 不部署攻擊性武器

菲律賓總統杜特蒂今天說，已下令軍方強化馬尼拉在南海控管的區域，維持地緣政治的平衡。他同時向中國大陸保證，不會在這個地區部署「攻擊性武器」，也不會進佔新領土。

路透社報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）說，菲律賓要和平，也要與中國大陸建立友誼，但他說，菲律賓將強化菲國在爭議水域南沙群島擁有主權的島礁，但不會興建軍事工事。

菲律賓國防和軍方官員7日說，他們會升級既有的設施，而不會進佔新的領土。杜特蒂此前一天表示，他已下令部隊進駐菲律賓宣稱主權的無人島礁，這番言論引發關切。

杜特蒂還告訴記者，計畫於6月12日菲律賓獨立日視察中業島（Thitu），並將在島上設立軍營防衛。中業島靠近南沙群島7座中國大陸人工島礁之一的渚碧礁（Subi Reef），大陸被控將這些島礁軍事化，在當地部署了地對空導彈等軍備。（譯者：中央社羅苑韶）1060410

(中央社)