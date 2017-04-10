專家：南韓政府換屆前 北韓可能核試
南韓世宗研究所統一戰略研究室主任鄭成長今天在該研究所主辦的論壇上指出，北韓有可能在南韓下一屆政府成立前進行一次核子試驗。
南韓聯合新聞通訊社引述鄭成長表示，不能排除北韓在25日「建軍節」前核試的可能性，北韓可能在南韓換屆前壯大核武力量，並以叫停核試為籌碼，謀求與南韓新政府改善關係。
報導指出，對於北韓準備發射洲際飛彈（ICBM），鄭成長表示，北韓很可能先發射「衛星運載火箭」。若發射火箭，北韓將被國際強力制裁，隨後北韓可能發射洲際彈道飛彈或進行核子試驗，以示抗議。
據報導，另有與會專家評論，此次中美高峰會談沒有獲得預期成果。世宗研究所研究策劃本部長李相賢表示，最令南韓遺憾的是美國未對中國大陸就南韓部署「薩德」採取的反制措施提出質疑。1060410
(中央社)
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