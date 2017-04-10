政見會 詹啟賢郝龍斌支持地方主委直選
前國民黨副主席詹啟賢今天說，不管是不是他擔任黨主席，都希望能在年底前，落實地方黨部主委的直選。國民黨副主席郝龍斌也說，他支持地方黨部主委直選。
國民黨立法院黨團今天舉辦黨主席選舉政見發表會，國民黨立委林為洲在會中詢問國民黨的內造化方向，其中郝龍斌與詹啟賢等擬參選人皆支持地方黨部直選，詹啟賢更呼籲，不管是誰當黨主席，都希望能在年底前完成地方黨部主委的直選。
詹啟賢說，應該由黨的副主席負責召集立法院黨團總召、智庫、政策會協調，他曾經做過這樣的角色，但後來這制度就無形的消失了，所以他認為將來一定要一個副主席，負責召集這3個單位，成為一個鐵三角。
郝龍斌則表示，他支持地方黨部主委直選，而更重要的是，地方黨部主委與地方的上的黨籍立委、縣市長與議員，要一起要共同負責地方黨部的運作，而黨工的去留，由上述的人決定，這樣可產生共同的價值觀，只要地方黨工做的好，議員與立委就容易選，也讓整個運作能夠接地氣。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。