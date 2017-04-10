政見會 詹啟賢郝龍斌支持地方主委直選

前國民黨副主席詹啟賢今天說，不管是不是他擔任黨主席，都希望能在年底前，落實地方黨部主委的直選。國民黨副主席郝龍斌也說，他支持地方黨部主委直選。

國民黨立法院黨團今天舉辦黨主席選舉政見發表會，國民黨立委林為洲在會中詢問國民黨的內造化方向，其中郝龍斌與詹啟賢等擬參選人皆支持地方黨部直選，詹啟賢更呼籲，不管是誰當黨主席，都希望能在年底前完成地方黨部主委的直選。

詹啟賢說，應該由黨的副主席負責召集立法院黨團總召、智庫、政策會協調，他曾經做過這樣的角色，但後來這制度就無形的消失了，所以他認為將來一定要一個副主席，負責召集這3個單位，成為一個鐵三角。

郝龍斌則表示，他支持地方黨部主委直選，而更重要的是，地方黨部主委與地方的上的黨籍立委、縣市長與議員，要一起要共同負責地方黨部的運作，而黨工的去留，由上述的人決定，這樣可產生共同的價值觀，只要地方黨工做的好，議員與立委就容易選，也讓整個運作能夠接地氣。1060410

(中央社)