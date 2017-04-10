不及2千名額 高市老人假牙補助搶翻
高市府3月受理老人裝假牙補助申請，兩星期就逾2000人；但是受限補助額度，讓不少長輩失望了，衛生局長黃志中允諾尋求財源挹注。
高雄市自民國88年起開辦老人裝假牙，已有逾6萬名長者受惠，申請到免費裝假牙福利，讓長者咀嚼更無礙；只是龐大的費用是政府社福沈重的負擔。
這個議題今天在議會備受關注，議員鍾盛有、劉德林和李眉蓁都反映很多長輩因為裝假牙名額搶破頭，讓向隅長輩很失望。
衛生局3月起公告受理裝假牙申請，短短兩星期有2000多人申請，比預計名額1799多出數百人。衛生局隨即在中旬截止申請。
黃志中說，今年編列約新台幣1億元補助裝假牙，扣除中低收入戶外，可提供1799個名額申裝假牙。
超額申請讓很多長者排不到，黃志中允另覓財源，盼比照去年爭取第二預備金擴大額度。
劉德林指出，高齡化社會，老年人口驟增，希望衛生局增加預算編列，不要讓長輩因申請不到補助而囫圇吞棗。1060410
(中央社)
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