魏明谷視察八卦山野溪工程 盼解決淹水

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彰化縣長魏明谷今天視察八卦山野溪工程，積極爭取整治經費，保障員林市、二水鄉、田中鎮居民安全、改善山腳路淹水問題。

魏明谷、農業委員會水土保持局副局長孫明德等人，今天會勘「員林市埔姜林坑護岸第一期復建工程及湖水坑護岸復建工程」、「二水鄉廟前坑上游護岸改善工程及大柳坑上游護岸復建工程」、「田中鎮復興社區環境改善工程」等5案，積極爭取經費，保障居民安全。

魏明谷說，現勘員林市、田中鎮、二水鄉野溪現況，並積極向中央爭取經費，改善野溪護岸及防汛道路，也因山腳路地勢較低，如遇淹水等情形，田中鎮復興社區環境改善工程的農路，改善後可成為替代道路並作為防汛道路，增加行車安全性。

孫明德說，田中鎮復興社區農路施作未完成，民眾觀感不好，確實有持續施作必要，且社區曾通過農村再生計畫，打通道路可望帶動地方產業發展，水保局後續將與縣府、立委討論與合作，期盼早日打通道路。

縣府水利資源處指出，彰化縣位處八卦山台地，屬八卦山集水區的子集水區，境內野溪百餘條，八卦山台地逕流進入平地排水的銜接水路，因長久缺乏整體規劃，導致山腳路長期有淹水問題，無法解決，另外，部分野溪早期水路與道路情形共用也需改善。

水利資源處表示，為緩解山腳路易淹水問題，民國104年編列新台幣590萬元，辦理「山坡地野溪銜接水路規劃案」，將朝綜合治水改善，如排水路整治、滯洪池減洪、截水溝分洪、上游水土保持、土地利用規劃管制、綠地保全，才能有效降低洪水災害。1060410

(中央社)