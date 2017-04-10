魏明谷視察八卦山野溪工程 盼解決淹水
彰化縣長魏明谷今天視察八卦山野溪工程，積極爭取整治經費，保障員林市、二水鄉、田中鎮居民安全、改善山腳路淹水問題。
魏明谷、農業委員會水土保持局副局長孫明德等人，今天會勘「員林市埔姜林坑護岸第一期復建工程及湖水坑護岸復建工程」、「二水鄉廟前坑上游護岸改善工程及大柳坑上游護岸復建工程」、「田中鎮復興社區環境改善工程」等5案，積極爭取經費，保障居民安全。
魏明谷說，現勘員林市、田中鎮、二水鄉野溪現況，並積極向中央爭取經費，改善野溪護岸及防汛道路，也因山腳路地勢較低，如遇淹水等情形，田中鎮復興社區環境改善工程的農路，改善後可成為替代道路並作為防汛道路，增加行車安全性。
孫明德說，田中鎮復興社區農路施作未完成，民眾觀感不好，確實有持續施作必要，且社區曾通過農村再生計畫，打通道路可望帶動地方產業發展，水保局後續將與縣府、立委討論與合作，期盼早日打通道路。
縣府水利資源處指出，彰化縣位處八卦山台地，屬八卦山集水區的子集水區，境內野溪百餘條，八卦山台地逕流進入平地排水的銜接水路，因長久缺乏整體規劃，導致山腳路長期有淹水問題，無法解決，另外，部分野溪早期水路與道路情形共用也需改善。
水利資源處表示，為緩解山腳路易淹水問題，民國104年編列新台幣590萬元，辦理「山坡地野溪銜接水路規劃案」，將朝綜合治水改善，如排水路整治、滯洪池減洪、截水溝分洪、上游水土保持、土地利用規劃管制、綠地保全，才能有效降低洪水災害。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。