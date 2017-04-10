爭中間選民支持 詹啟賢：求同化異

國民黨要如何接地氣，吸引中間族群。前副總統吳敦義說，2008年結合友黨力量，只要團結就能壯大。詹啟賢則認為吸引中間選民不是泛藍整合問題，要想辦法「求同化異」。

立法院國民黨團下午舉行國民黨主席擬參選人政見發表座談會。除了尋求連任的黨主席洪秀柱外，其餘5人皆出席，今天發言順序依序為國民黨前副主席詹啟賢、前立委潘維剛、前北農總經理韓國瑜、國民黨副主席郝龍斌和前副總統吳敦義。

國民黨立委江啟臣提問指出，英國工黨前黨魁布萊爾重返執政，勇於挑戰自己，針對黨的核心路線自我調整、檢討，擴大中間選民的吸引力，請問國民黨要如何接地氣，融合既定路線和現在的主流價值，成為大家能夠依靠的浮木？國民黨的定位如何選擇？

吳敦義說，2008年的成功紀錄不遠，當時因緣聚合，民進黨失去民心、國民黨奮發圖強、由弱轉強、結合友黨、黨友力量，他說，當年的勝利版本是最好的典範，只要團結一致、大公無私，活化組織文宣，就是國民黨重振最重要的條件。

詹啟賢發言時表示，吳敦義講了一個好的例子，但仔細理解那段時間的努力是泛藍整合，而不是中間選民的整合。2008年整合後，去年沒有親民黨的問題，國民黨還是輸了，爭取中間選民支持，要有不同的思維。

詹啟賢說，國民黨必須走出去，新興的公益、社會、人權團體，國民黨要建立溝通平台，互相了解，並成立國民黨顧問團，聘請非國民黨籍人士提供意見，作為未來施政方向和努力目標；加強黨公職人員選舉民調積分，結合民意、黨意，這是結合中間人士的必要做法，不是跟不同意見的人鬥爭，而是「求同化異」，爭取中間社會人士的支持。

潘維剛說，國民黨為國為民，為人民爭取最大利益，念茲在茲，她認為，過去執政過於理想化，要務實，做對的事，反省政策上是不是有原則、有立場、有效率、有效益。

韓國瑜說，態度決定高度，也決定國民黨命運，看問題要有穿透力，他說，不要懷疑共產黨收復台灣的決心、不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心，國民黨之所以重要，是因為只有國民黨可以掌握這兩個懷疑。

郝龍斌說，國民黨最重要是傾聽沉默多數的心聲，化為具體行動，民眾希望國民黨做的，全力以赴去做；民眾不希望民進黨做的，國民黨全力擋住，一次一次爭取民眾對國民黨的信賴，爭取51%支持，總有一天能夠超越民進黨。1060410

(中央社)