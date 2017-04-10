李凈瑜台胞證遭註銷 陸委會：嚴正抗議

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前民進黨黨工李明哲的妻子李凈瑜今天原定赴陸尋夫，卻遭註銷台胞證。對此，陸委會下午發布新聞稿表達嚴正抗議，並呼籲陸方儘速透過雙方既有管道聯繫通報及處理。

行政院大陸委員會新聞稿指出，陸方迄今對李明哲所涉罪名及關押地點，均無正式明確的通報，且對李凈瑜持有陸方發給的有效證件，予以註銷阻擾，使她無法順利登機赴陸進行人道探視，政府對此表達嚴正抗議。

陸委會表示，任何公權力對人身自由的限制，都必須符合正當法律程序的保障，也必須給予家屬應有的人道探視權益，這是基本人權的保障。

新聞稿指出，自事發以來，陸委會即多次與中國大陸國務院台灣事務辦公室聯繫，海峽交流基金會也多次發函及電話聯繫大陸海峽兩岸關係協會，法務部及內政部警政署刑事警察局也透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議管道進行聯繫。

陸委會表示，陸方未正視政府及家屬訴求，不僅無助於事實真相的傳達及化解各界疑慮，並對兩岸關係造成負面影響。政府呼籲，陸方應儘速透過雙方既有管道進行聯繫通報及處理。

陸委會指出，政府將繼續與家屬及關心本案的國內外團體持續努力，務求陸方儘速公布事實真相、儘速公布拘禁地點、儘速同意家屬探視，並使李明哲早日平安獲釋。1060410

(中央社)