民進黨：國民黨勿用政黨之私阻礙國家發展

首場「前瞻基礎建設特別條例」綠能建設公聽會今(10)日在立法院召開，對國民黨杯葛唱衰，民進黨發言人張志豪表示，國民黨上周強佔立院主席台阻擋「前瞻基礎建設計畫」付委，離譜行徑已經與民意背道而馳，現在又刻意滋擾公聽會，一再阻擋台灣經濟發展和地方建設的需求，民進黨予以強烈譴責！

他也呼籲國民黨主席洪秀柱懸崖勒馬，停止政爭！國民黨主席選舉是一時的，不要一再用政黨之私的手段來阻礙國家發展。

張志豪表示，前瞻基礎建設是國家整體建設，無關選舉綁樁，因為藍綠縣市都有，行政院在事前都不分藍綠透過各縣市政府進行雙向溝通，討論各地基礎建設。其實相關資訊及記錄都查的到，請國民黨要多做功課，不要刻意扭曲！新北市政府也沒有必要急著炒議題表態。

至於對國民黨部分黨公職假稱黨籍縣市長未獲邀請出席立法院公聽會，指執政黨操作「黑箱」。張志豪則是駁斥，「今天公聽會，根本國民黨就有名額，為什麼自己不邀縣市長來？」對立法院運作稍有概念的人都知道，委員會主辦的公聽會，從來就是朝野各黨團依照協商結論，各自邀請代表前來。尤其這次的公聽會，朝野各黨分別邀請代表前來，如果國民黨重視地方基礎建設，為什麼不邀請黨籍縣市長前來，相反的卻由沒有地方建設背景的黨工到公聽會說些言不及義的話？！

張志豪強調，政府規劃「前瞻基礎建設」的推動，是為了加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展需要與整體經濟結構的升級轉型。尤其今天的綠能前瞻基礎建設就是在配合政府能源轉型規劃，加速國內本土化產業升級，如建置高雄海洋科技產業創新專區、沙崙科學城、綠色金融之再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心等，讓國內製造業、金融服務業等參與國內綠能建設行列，「希望國民黨不要政爭，不分朝野共同聚焦討論公共建設需求，對國家人民才是好事。」

(工商)