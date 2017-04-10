《RM》智孝、哈哈來台被捕獲 永康街找臭豆腐
韓國綜藝節目《Running Man》2月初才來台辦見面會，今（10日）成員哈哈、宋智孝和新加入的梁世燦，被目擊現身台北永康街錄影，吸引大批民眾圍觀，讓台粉相當驚喜。
哈哈、宋智孝、梁世燦今無預警出現在台北街頭，只見他們背著後背包，悠閒地走在路上，並對著路上店家比劃一番，據現場民眾表示，他們疑似在找臭豆腐店家，但在永康街找不到，大陣仗的拍攝團隊，引來許多民眾跟拍。而《RM》三年前也曾來台到六福村取景，據悉這回是成員們分3組比賽，劉在錫、池錫辰以及新成員全昭旻一組飛到大阪，另外一組則是金鐘國和李光洙，前往濟州島拍攝；消息一PO出，令粉絲期待有機會在街頭巧遇他們。
(中時電子報)
關鍵字：哈哈、宋智孝、梁世燦、Running Man
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