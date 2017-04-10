屏東旭海自然保留區 清出逾2千件垃圾

屏東縣政府公告10日、11日關閉「旭海觀音自然保留區」（阿朗壹古道），並與林務局辦理保留區淨灘活動，結果今天第1天就清出了2000多件寶特瓶、漁網、塑膠袋等垃圾。

「旭海觀音自然保留區」也就是阿朗壹古道，是全台公路的唯一一段缺口，台東南田至屏東旭海段的南北向古道是早期原住民遷移的古道，並有觀音鼻及牡丹鼻兩處突出海崖，崩解的岩石經海水長年沖蝕下，形成圓滑的南田石堆積於海岸線，在古道上可發現綠蠵龜於觀音鼻一帶海域活動。

屏東縣政府2012年劃設為「旭海觀音鼻自然保留區」，每天限定300人進入，遊客進入必須申請當地解說員陪同。

縣府與屏東林管處及台東林管處聯合辦理保留區淨灘活動，今天率領保留區解說員及社區民眾、志工等近百人進入保留區淨灘，第1天就撿拾近1600個塑膠容器類（含寶特瓶、塑膠瓶蓋、其他飲料或食物容器等）、82件鐵鋁罐及玻璃瓶等、167隻鞋子、473件漁業廢棄物（含浮筒(球)、魚網、繩子及釣魚用具），還有其他零碎垃圾、塑膠袋等。

農業處長黃國榮表示，旭海觀音自然保留區海岸因地處太平洋洋流帶，受南北洋流影響，海飄垃圾常堆積在保留區沿岸邊，因保留區裡面偶爾還是會發現海龜死亡屍體，有些海龜體內還發現有殘留塑膠袋，縣府每年定期辦理淨灘維護環境，也避免海龜或其他野生動物誤食垃圾死亡，並希望影響更多民眾保護山林環境的重要性。1060410

(中央社)