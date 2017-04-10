UBER13日重返市場 不跟自用車合作

UBER今天宣布，將在13日重返台灣，相關細節將在當天公布，UBER公司也透露，新的方式將會和合法租賃業者合作，保證不違法。

UBER今年2月宣布暫停營運，UBER今天發出媒體邀請函，表示聽到許多支持者希望UBER盡快回歸市場的聲音，也聽取各界建議，決定在13日記者會當天重返台灣市場。

UBER表示，當天將會公布未來營運模式和新的UBERAPP體驗，而UBER也透露，重返市場後，將不會再和過去一樣和自用車合作，而是改為和合法租賃業者合作，也會深入偏鄉提供服務。1060410

(中央社)