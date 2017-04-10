採租賃車營業 Uber發訊司機：我們要回來了！
Uber今發函各媒體指出，即將以新方案重啟營運，並在周四跟媒體具體說明細節。另外，Uber同步寄簡訊給以前合作的司機表示：我們要回來了！指出要與租賃車合作，並將協助媒合考職業駕照。
Uber在給媒體的邀請函表示，今年2月初Uber暫停營運至今，聽到了許多支持者希望Uber儘快回歸市場的聲音，以及各界對Uber的建議。誠心聆聽，也積極跟政府溝通。「Uber對台灣有一份深刻情感，我們將以嶄新的Uber再次服務台灣民眾，持續深耕台灣市場。在此次媒體聚會中，Uber將會跟大家分享未來營運模式和新的Uber App體驗。」
Uber也在發給司機的說明簡訊中說：「我們要回來了！謝謝您一直耐心支持等候，Uber努力與多方溝通，近期也將以租賃車模式重啟平台營運！請放心，我們會盡力輔導每一位合作駕駛，為了解您目前的車輛與資格狀態，請填寫連結的調查表單，後續將有小幫手根據您的情形提供相關的職業駕照與車行媒合資訊。」
(中時)
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