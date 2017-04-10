重機撞上野山羊，騎士：太大隻了

重機騎士撞上從山壁直衝下來的台灣野山羊。（莊哲權翻攝）

重機騎士撞上從山壁直衝下來的台灣野山羊。（莊哲權翻攝）

重機車撞上野山羊！高雄來的徐姓重機車騎士，9日上午載著妻子探訪栗松溫泉，行經南橫公路176公里處，撞上從山壁衝上來的台灣野山羊，重機車當場摔倒，還好他與老婆都只受皮肉傷，野山羊被撞後隨即逃逸無蹤，當地警察說，10幾年來未聽聞撞到山羊，太不可思議了。

來自高雄的重機車騎士徐伯勳載著妻子到台東玩，9日上午要到栗松溫泉泡湯，10點40分行經南橫公路台20線176K利稻段時，突然從山壁上衝出1隻野生動物，重機車來不及閃避及剎車，前輪碰撞野生動物後往左側滑行，兩人腿部及手部均擦傷，送往關山慈濟醫院，幸無大礙。

「實在太大隻了」，徐伯勳說，當時他的時速約4、50公里，當時完全措手不及，機車前輪疑似撞上這隻野生動物的後腿，等他回過神來，動物已逃逸無蹤，後來從行車記錄器確認是保育類的台灣野山羊，前來處理的員警告訴他，10幾年來第1次看到野山羊大白天跑出來，還被重機撞到。

徐伯勳表示，他跟妻子均只受皮肉傷，倒是重機修理費大概要上萬元，栗松溫泉去不成，有機會還要再去，他也特別感謝利稻所警員吳明雄、台東消防局林有智的協助。

(中時)