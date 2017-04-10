金門海帶大豐收 今起15天便宜賣
金門在新湖漁港外海掛養的海帶大豐收，產量為去年翻倍的16噸。縣水產試驗所今（10）日下午開賣，每袋3斤只要100元，吸引鄉親熱烈採購，開心分享物美價廉的喜悅。
縣水試所近年致力於大型海藻繁養殖及研究開發，包括海藻多醣醬油、海藻多醣麵線、海藻多醣菇精等多項海帶養生產品，均獲得消費大眾好評，成為金門旅遊指定購買的伴手禮之一。
楊文璽所長指出，海帶是一種經濟價值很高的大型食用藻類，由於金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨且營養鹽豐富，養殖海藻成效甚佳，又不需投資餌料經費，符合節能環保趨勢，相當值得推廣。
該所今年元月初在新湖漁港外海進行掛養，時間較往年略早，總計掛養苗繩714條，每條4公尺共4萬6000餘株，生長情況良好，葉長各約180公分，葉重約400至500公克。預估今年的產量約有16噸，為去年8噸的1倍。今天採收2噸開賣，收入13萬元左右。
該所指出，海帶是老少皆宜的綠色食品，尤其對老年人有健身祛病、延年益壽功效，因而又有「長壽菜」之稱。它含有多量褐色的褐藻素 ，因此呈現褐色，其中的多醣體包括褐藻酸 、昆布多醣或褐藻多醣硫酸酯，具有整腸、降低血中膽固醇和血管中脂質，防止血液凝固與血栓發生的作用。
水試所建議民眾購買回去後，可先用開水汆燙，再裝入袋子存放冷凍庫，可保存1年，依個人喜好可切絲、切片或製作成海帶結，或自行曬乾也可長久保存。
該所自今天下午2時開賣，吸引不少民眾前往撿便宜，預計15天內截止，有意購買者手腳要快。
(中時)
關鍵字：金門海帶
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