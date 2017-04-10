「試吃新毒品」 男子面交毒品遭迷昏洗劫

江男下藥迷昏張男後洗劫財務，並將金項鍊以5萬元變賣。（陳心瑜翻攝）

新北市29歲江姓男子和40歲張姓男子8日相約在新莊區某暗巷面交毒品，江男表示有新貨「要不要試試」，張男不疑有他吞下藥物，隨後陷入昏迷，金項鍊、現金2千元全遭江男洗劫。張男醒來後立即報警，警方9日循線逮捕江男，將江嫌依強盜、毒品罪嫌送辦。

警方調閱監視器畫面循線逮到江男，江男坦言將金項鍊以5萬元變賣，「但項鍊是對方答應要借我的」，否認下藥迷昏張男，仍遭警方依照強盜、毒品罪嫌移送法辦。

至於張男涉嫌吸毒，警方表示待驗尿結果出爐後再另行偵辦。

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(中時)