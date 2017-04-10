聲援李凈瑜 民間團體籲政府營救李明哲
前民進黨黨工李明哲妻子李凈瑜原定赴陸尋夫，卻遭註銷台胞證。民間團體台灣國辦公室下午在陸委會大樓前舉行記者會聲援李凈瑜，呼籲政府營救李明哲。
台灣國辦公室主任陳峻涵並在記者會上表示，如果行政院大陸委員會與海峽交流基金會在這次營救事件中無法發揮作用，政府應裁撤這2個機構，並應即刻要求外交部正式發函中國大陸外交部，要求對岸處理這起違法逮捕行為。
此外，社運人士王奕愷則在記者會上表示，從陸方逮捕李明哲便可看出，中共當局早已鎖定許多在境內從事人權工作的人士，所以李明哲才會一入境就逮捕。
他認為，對岸是以「他們自己的規矩」在處理相關事件，只信任「指定的兩岸買辦」，台灣的談判協議機構毫無作用。政府應該趁此時機開啟兩岸談判，另闢平台，落實人權保障。
陸委會副主委兼發言人邱垂正日前曾在記者會中表示，陸委會虛心接受各界的鞭策，但為避免後續營救作為產生不必要干擾及確保當事人安危，呼籲各界給予政府適當處理空間。
海基會副秘書長兼發言人李麗珍日前則表示，家屬或是關心李明哲的組織採取行動，政府都會尊重，但政府立場是以確保當事人安全、要求盡快釋放當事人為最高目標。
中國大陸國務院台灣事務辦公室3月29日證實，李明哲遭大陸國安單位拘留調查。截至目前，李明哲已遭陸方關押23天。1060410
(中央社)
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