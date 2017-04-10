去泰國玩 小心染麻疹

疾管署今天表示，一名女性到泰國旅遊，回國後發燒、咳嗽，就醫確診麻疹，研判為境外移入病例。疾管署提醒，民眾到印尼、泰國等地應提高警覺。

衛生福利部疾病管制署今天公布國內新增1例麻疹確定病例，為北部45歲女性，曾於3月13日至17日到泰國普吉島旅遊，4月2日出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、疲倦等症狀，3日全身出疹，後就醫確診麻疹。目前個案已解除隔離並恢復日常作息。

個案於可傳染期間，曾於4月1日至金山老街，呼籲於當日曾出入該地點的民眾提高警覺，自主健康管理18天至4月19日，如出現疑似症狀，應戴口罩速就醫並告知醫師相關接觸史。

根據統計，今年累計4例麻疹確定病例，均為境外移入，感染地為中國大陸、印尼、歐洲及泰國。

中國大陸今年病例累計約1200例，自去年12月至今年2月病例數增加，但較近4年同期低；泰國今年約1000例麻疹病例，為去年同期5倍；印尼去年約1600例，兩國近期皆有移出至他國病例。歐洲地區近期疫情上升，以羅馬尼亞累計約4100例最為嚴峻。

疾管署將中國大陸、印尼、泰國、印度、哈薩克、羅馬尼亞、義大利、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共11國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署副署長羅一鈞表示，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）為預防麻疹最有效的方法，不確定是否曾感染麻疹，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體可能隨年齡增長而減少的民眾，前往流行地區前，可至旅遊醫學門診評估疫苗接種需求。

羅一鈞表示，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜往衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗；並避免攜未滿1歲或未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，到衛生所或合約院所接種1劑MMR疫苗。

疾管署再度呼籲，民眾自麻疹流行地區返國如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員，就醫應戴口罩並告知旅遊史。1060410

(中央社)