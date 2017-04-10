7旬婦採海菜未歸 尋獲命危

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74歲趙姓婦人今天前往貢寮海邊採海菜，直到下午1時多未見上岸，民眾急忙通報消防局，經過1個多小時搜救，海巡在馬崗外海800公尺發現趙婦，但已失去生命徵象。

新北市消防局下午1時40分接獲通報，指趙婦前往貢寮區馬崗街附近採海菜，直到下午1時多仍不見人影，擔心趙婦遭遇不測，趕緊通報消防局。

警消獲報後立刻調派人車前往救援，空勤總隊也出動直升機前往搜尋，直到下午3時多，海巡巡邏艇在馬崗外約海800公尺處尋獲趙婦，但趙婦已失去呼吸、心跳，警消將趙婦送到澳底漁港後，由救護車轉送至澳底保健站急救。1060410

(中央社)