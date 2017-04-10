與夫吵架到海邊 婦意圖輕生被拉回

台南市1名41歲婦人與先生吵架後，今天凌晨酒後前往黃金海岸旁的喜樹沙灘意圖輕生，幸好有海巡署人員巡邏經過，下水攔阻及安撫後，將婦人安全帶上岸邊。

南部地區巡防局第五二岸巡大隊指出，巡邏組人員在7日深夜於喜樹沙灘成功勸阻一名意圖輕生男子；今天清晨巡邏時，在同一地點又發現一名婦人站在水中，持續往大海方向移動。除立即下水攔阻及安撫，並通報灣裡消防分隊前往協助處理。

五二岸巡大隊指出，經安撫後將婦人帶回岸邊，由救護人員檢查後未發現明顯外傷，再通知家屬前往現場處理。初步了解，這名41歲的童姓婦人，因昨晚與先生吵架後心情不佳，酒後獨自前往喜樹沙灘意圖輕生，幸好及時被發現，才沒有發生憾事。

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(中央社)