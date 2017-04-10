千元收藏陽岱鋼王建民創作 義賣捐助家扶
台北新藝術博覽會和家扶基金會合作，邀棒球明星陽岱鋼、王建民、藝人Janet等400多名人在畫布上創作，每幅義賣1000元，並捐贈家扶，幫助弱勢學童。
第7屆台北新藝術博覽會「藝出慈悲‧百大名人」畫作義賣活動，與家扶基金會合作，廣邀400多名政商、演藝、時尚生活及藝文、宗教、運動界等知名人士共襄盛舉，在畫布上揮灑創意，畫作將於14日義賣，所得全數捐贈家扶基金會。
家扶基金會表示，參與今年盛事的名人包括棒球明星陽岱鋼、王建民、林晨樺，藝人藍心湄、林書煒、Janet謝怡芬、夏于喬，還有時尚名媛孫芸芸、插畫家馬克、醜臉書，桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、前國民健康署署長邱淑媞等人也共襄盛舉。
家扶基金會執行長何素秋也以河馬為主題，畫了生平第一幅受邀的畫作，因為河馬是她大學的外號，合群、溫和，但又執著有脾氣。
棒球明星陽岱鋼則以萬花筒意象，表達人生轉個彎、換個角度，世界就會變得不一樣。職棒選手林晨樺是家扶自立青年，他以棒球手套表達感恩回饋，紀念幼時家貧，撿拾別人淘汰的手套成就自己的職棒成長之路。
百大名人慈善義賣活動，邀請到400多名人發揮巧思與創意，畫布上以彩繪、拼貼、書法、攝影等方式創作，義賣作品將以匿名方式展出，民眾購買後才會知道畫者是誰。義賣將於14日中午11點在台北世貿三館「藝出慈悲」展區舉行，每幅新台幣1000元，每人限購2幅。
家扶基金會表示，今天將在官方臉書（https://www.facebook.com/TFCF1/?fref=ts）發起百大名人慈善義賣的暖身猜謎小遊戲，若猜對名人與他的畫作，就送台北新藝術博覽會的入場套票，共30套(2張/套)，贈完為止。1060410
(中央社)
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