南韓:卡爾文森號將有效應對北韓核試挑釁

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南韓國防部今天表示，美國卡爾文森號打擊群駛入朝鮮半島海域，目的是為了有效應對北韓可能進行的核子試驗等一系列戰略挑釁做好準備。

同時，國防部發言人針對美國是否通報南韓軍方在朝鮮半島部署卡爾文森號一事表示，韓美之間就相關事宜進行合作，目前暫不宜透露演習計畫和內容。

美國海軍卡爾文森號打擊群駛入朝鮮半島海域，南韓國防部發言人今天在記者會上表示，美國充分了解朝鮮半島緊張局勢的嚴重性，北韓可能會採取戰略挑釁，尤其是進行核子試驗與發射飛彈的可能性逐漸升高，因此派遣「卡爾文森號」提前做各種準備。

國防部發言人進一步表示，北韓4月有金日成冥誕「太陽節」、北韓建軍日等重大日子，北韓很有可能藉機進行新一輪核實驗或飛彈發射等戰略性挑釁，因此相關部門正在做相關準備，以確保應對工作萬無一失。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，美國卡爾文森號打擊群曾於3月在南韓海域參加了韓美「鷂鷹」聯合軍演，本月初抵達新加坡，原計劃駛向澳洲，卻重回朝鮮半島海域。不到1個月，「卡爾文森號」第2次駛入朝鮮半島海域，有分析預測，如北韓有進行核子試驗等逾越「紅色警戒線」的行為，美國可能會做出軍事應對。1060410

(中央社)