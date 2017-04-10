韓國瑜：民代一做30年 年輕人上不來

前北農總經理韓國瑜今天說，若民意代表搞的跟公務員一樣，這樣年輕人當然上不來。國民黨副主席郝龍斌則說，擔任3任以上的立委，應鼓勵進入不分區，讓年輕議員可以選立委。

國民黨立法院黨團今天舉辦黨主席選舉政見發表會，國民黨立委蔣萬安在會中詢問對於民進黨鼓勵青年參政的看法與因應之道？擬參選人之一的韓國瑜表示，「對於民進黨鼓勵青年參政的做法完全正確，但重點是國民黨有培養年輕人嗎？我們沒有。」

他也說，如果民意代表搞的跟公務員一樣，文不能講、武不能戰，又沒有中心思想，要這民意代表幹嘛，然後一直持續做個20、30年，請問還有什麼意思？如同雞肋，這樣當然年輕人上不來，他強調一定要培養年輕人，這也是未來最重要的機會之一。

另一名黨主席擬參選人郝龍斌則表示，為了鼓勵年輕人參選，應要取消黨內初選的門檻，還要專款補助，且未來多席次的民代選舉，至少要有一席是40歲以下的年輕人。

郝龍斌也說，對於3任以上的國民黨立委，應鼓勵進入不分區立委，讓年輕優秀的議員來參選地方立委，而不分區的立委則要負起年輕議員當選的責任，若年輕議員沒選上，就要辭去不分區立委。1060410

(中央社)