2018大選 潘維剛：起碼要贏回3都

領表參選國民黨主席的前立委潘維剛今天表示，2018贏不回來沒有2020大選，她認為，6都選舉至少贏回3都，是「最起碼的底線」，如果不能達成，她當黨主席會立刻辭職。

立法院國民黨團下午舉行國民黨主席擬參選人政見發表座談會。除了尋求連任的黨主席洪秀柱外，其餘5人皆出席，今天發言順序依序為國民黨前副主席詹啟賢、前立委潘維剛、前北農總經理韓國瑜、國民黨副主席郝龍斌和前副總統吳敦義。

黨籍立委李彥秀提問，國民黨面對民進黨清算黨產，未來要如何整合，讓國民黨變成有戰鬥力的在野黨。

潘維剛說，去年520後，看不到一個監督制衡力量的在野黨，如何凝聚真正的共識，她認為國民黨員不能退縮，要勇敢站出來，參與才能創造改變，非常時刻要進行非常手段，2020是關鍵，但2018贏不回來還有2020嗎？她宣示，2018指標性的6都大選至少要贏回3都，「是最起碼的底線」，如果不能達成，她當黨主席會立刻辭職。

郝龍斌說，國民黨要改革，做比說更重要，還要說到做到。國民黨要先贏2018再談2020，黨主席腦袋裡只有一個「贏」字，他說，若擔任黨主席，2018總投票數要比過去多，執政縣市超過現在，6都至少拿下2都，並宣示，2018台北市拿不下來，他會辭職負責。

郝龍斌也說，黨內同志吳敦義、洪秀柱、詹啟賢都很優秀，但目前民調顯示，只有鴻海集團董事長郭台銘可以打敗總統蔡英文。

韓國瑜說，國民黨千瘡百孔，黨中央像在練「龜息大法」，中央黨部所有事情不作為，一一被殲滅，民進黨是一方有事、擁有八方資源；國民黨是一方有事，八方逃亡。但他會全力以赴，一步一步救國民黨。

吳敦義說，改革黨務要有遠見、有耐心，找對人，、用心腳踏實地去做，恢復知青、勞工、婦女、農漁、科技產業等黨部要恢復，黨中央與黨團密切溝通；詹啟賢則說，黨內改革要由下而上，並讓年輕人承擔責任，爭回話語權。1060410

(中央社)