輪椅天使林欣儒 舞動生命新希望
「只要不放棄，就會看到新希望」，全球熱愛生命獎章得主林欣儒今天在雲林，以熱情的舞姿、綻亮的光彩，分享生命的喜悅、榮耀與溫馨。
周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，提倡「天生我材必有用」，在雲林斗六天主教正心中學，表揚全球熱愛生命獎章得主—輪椅天使林欣儒，公布今年獎章其他19名得主，並贈書及頒發希望獎學金給正心學子。
周大觀文教基金會表示，林欣儒以永不放棄的精神，與腫瘤奮戰，完成正心中學、中正大學心理系學業，自立自強考上公職。
林欣儒考上台灣電力公司，現在是台電雲林區營業處的模範勞工，更衝上極限，以輪椅創意舞蹈，享譽國內，並在國際舞台為台灣綻放光彩，今年5月將遠赴波蘭再度為國爭光。
今年34歲的林欣儒，曾是喜愛跳舞的孩子，卻在國小時不明原因罹患腫瘤增生，靠著輪椅和柺杖，她說，走過自閉與沮喪，但是堅持不哭，回歸校園，完成學業，她做到了，因為「只要不放棄，就會看到新希望」。
如今因為輪椅創意舞蹈，林欣儒為自己開啟人生另一扇窗，更開心地綻放生命的光彩，散發更多的溫馨關懷，分享「永不屈服」的生命力。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。