輪椅天使林欣儒 舞動生命新希望

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「只要不放棄，就會看到新希望」，全球熱愛生命獎章得主林欣儒今天在雲林，以熱情的舞姿、綻亮的光彩，分享生命的喜悅、榮耀與溫馨。

周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，提倡「天生我材必有用」，在雲林斗六天主教正心中學，表揚全球熱愛生命獎章得主—輪椅天使林欣儒，公布今年獎章其他19名得主，並贈書及頒發希望獎學金給正心學子。

周大觀文教基金會表示，林欣儒以永不放棄的精神，與腫瘤奮戰，完成正心中學、中正大學心理系學業，自立自強考上公職。

林欣儒考上台灣電力公司，現在是台電雲林區營業處的模範勞工，更衝上極限，以輪椅創意舞蹈，享譽國內，並在國際舞台為台灣綻放光彩，今年5月將遠赴波蘭再度為國爭光。

今年34歲的林欣儒，曾是喜愛跳舞的孩子，卻在國小時不明原因罹患腫瘤增生，靠著輪椅和柺杖，她說，走過自閉與沮喪，但是堅持不哭，回歸校園，完成學業，她做到了，因為「只要不放棄，就會看到新希望」。

如今因為輪椅創意舞蹈，林欣儒為自己開啟人生另一扇窗，更開心地綻放生命的光彩，散發更多的溫馨關懷，分享「永不屈服」的生命力。1060410

(中央社)