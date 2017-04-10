重視文化傳承 南市原民族語認證通過率12連霸
台南市並非原鄉城市，卻在族語文化傳承上的成績較其他原鄉縣市突出，全市33位族語老師開班教學下，台南市12年來連年在族語認證通過率居冠，今年以7成7的通過率，遠超過全台各縣市平均的6成3。
考族語認證，跟考英文一樣，對原鄉縣市如南投、花蓮、台東的學生來說，每天都在族語環境下生活，占有優勢。
台南市無大量原住民族群聚居，原民的漢化已深，原本應是族語弱勢環境，族語老師反而在教學上更用心，學生12年來報考，連年都是全台族語認證通過率冠軍。並有多名學生在認證考試中包辦榜首。
今年的族語認證考試中，永康國小學生蔣書妍獲得南排灣中級榜首、崇明國中學生簡彤恩在霧臺魯凱語中級榜首、東山國小學生杜思婷是南排灣初級榜首、家齊高中學生林怡秀則是賽考利克泰雅語中級榜首，成績斐然。
「全校就算只有一位學生想參加族語認證，我們照樣開課」。台南市教育局課程發展科說明，台南市不但平時開班教學，每年10月後再針對族語認證考試的項目，另開加強班複習。
台南市教育局表示，指導老師教學的用心，加上兩位原住民議員谷暮‧哈就與蔡玉枝平常對政策的督促，是族語認證通過率能12連霸的原因。
指導老師的努力收到成果，台南市教育局今年將舉辦表揚大會，頒發感謝狀給老師們，兼獎勵優秀學生。
(中時)
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