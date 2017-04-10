NBA》美媒各獎項預測 MVP三強競爭激烈
2016-17球季例行賽即將在本周結束，《美聯社》邀請了克勞欽斯基、馬洪尼與雷諾茲等三位專欄作家針對各年度獎項進行預測，對於最重要的例行賽MVP得主也各有屬意人選，形成雷霆韋斯布魯克、火箭哈登與騎士詹姆斯三強競爭激烈局面。
美聯社報導，有別於上季史提芬柯瑞與卡爾安東尼毫無爭議的拿下例行賽MVP和最佳新人獎，本季在六個獎項都有著二至三位角逐者，NBA聯盟也將在6月26日頒發所有獎項，而不是像以往的方式在季後賽陸續公布得獎者。
克勞欽斯基表示，本季至少4人有實力角逐例行賽MVP獎項，但未來10年大家回顧本季的話題肯定是韋斯布魯克，因為他創造了史無前例的歷史紀錄。
馬洪尼認為，哈登與韋斯布魯克同樣主打球隊得分控球後衛，也同時打出了輝煌的個人成績，不過，哈登帶領所屬的火箭成為聯盟頂尖球隊。
雷諾茲有著不同看法，外界都看中韋斯布魯克與哈登的個人成就，馬刺里歐納德也是如此，然而MVP要選出的最佳球員，詹姆斯無疑就是此人。
(中時電子報)
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