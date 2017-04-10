每月給他77萬 花胡蝶就為讓鮮肉男友做這件事
「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉與澳洲富豪詹姆斯佩克(James Packer)本已計畫在去年走上紅毯，沒想到卻疑似因為天后五花八門的驕寵壞習慣而搞得婚事告吹，差那「臨門一腳」，讓眾人深感錯愕，事後更爆出，花蝴蝶得以留下價值1000萬美元(約台幣3.2億元)的訂婚鑽戒還不夠，竟獅子大開口要求5000萬美元(約台幣16億元)分手費，被男方狠狠拒絕，而與此形成對比，瑪麗亞在分手後1個月，即大方認戀小13歲鮮肉舞者布萊恩，更不惜成為「金主」，被爆一個月給男友25000美金(約台幣77萬元)，就為了一個「特定目的」。
據《Life & Style》報導，花蝴蝶隊上一任及現任男友的態度完全不同，儼然從一個收受者轉變成施予者，傳因跟小鮮肉男友貧富差距太大，現任難以負擔討天后開心的費用，而花蝴蝶已被富豪舊愛的「銀彈攻勢」寵壞，因此為了保有那份特別的甜蜜感，瑪麗亞凱莉想出一個妙招，那就是給布萊恩一大筆錢，好讓他精心挑選驚喜禮物送給自己。
然《Gossip Cop》卻報導了完全不同的說法，闢謠表示雖然小鮮肉男友布萊恩大部分的生活費用，確實由較富有的瑪麗亞凱利買單，但「給禮物錢」一事完全是捏造，至少關於送禮一事，布萊恩雖不富裕但會量力而為，不需要讓女方慘到要花自己的錢來滿足這方面的期盼。
(中時電子報)
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