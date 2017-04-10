租賃法草案出爐 房東委託包租代管可省4成所得稅

徐國勇說明租賃專法結論（呂雪彗攝）

行政立法協調會今天研商《租賃住宅市場發展條例》草案，會中達成共識，會後發言人徐國勇表示，這項租賃專法共有五大重點，租賃關係有保障，住宅租賃有幫手，爭議處理有調處糾紛管道，委託包租代管房東可享租稅優惠。其中委託專業經營出租一年以上房東，六千元以下免稅，六千至二萬元可減除必要費用53％，較原規定43％增加10％，二萬以上必要費用減除43％，較現行30％更高。

依內政部計算減稅效果，若房東月租金收入二萬元，每年可節省11568元所得稅額，減幅達42.28％。另也授權地方政府可針對房東給予地價稅及房屋稅減徵，以六都平均最高租稅優惠為例，每年分別可享有6080及2965元。

未來專業租賃住宅服務業，必須採許可制及登記制，以公司組織型態經營，必須繳存營業保證金以利損害代位求償，要加入同業公會且須領有登記證，領取代管業及包租業管理的專業證照，建立租賃市場專業機制，並輔導成立非營利團體的房東房客，讓二邊居於公平立場，協會讓房東及房客雙方覺得專業安心。

徐國勇說，未來要扶植代管業及包租業的租賃住宅服務業發展，包租業就相當二房東，未來此服務業可負責作屋況與設備點交，收租及押金管理，日常修繕維護，糾紛協調處理。

未來租約全面納入規範，包括住房租賃契約應約定及不得約定事項，未來房東與房客有糾紛，可由地方不動產糾紛調處委員會處理，房東房客申請調處免繳納調處費用。

現有仲介業者，會給一年緩衝期，在緩衝期過後二年過渡期仍可繼續營業，徐國勇說，新法上路二年後現有仲介業需領取證照才能營業。

(工商)