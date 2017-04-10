放下球棒不手癢 陳金鋒接富邦副領隊呼「有趣」

陳金鋒出席代言活動。（葉姵妤攝）

即使已卸下球員身份，「台灣巨砲」陳金鋒在棒壇的崇高地位，仍吸引廠商的代言邀約，今天（10日）他出席藥品記者會，談到這半個月來擔任富邦副領隊的心得，鋒哥說：「滿有趣的，現在看的東西變得比較不一樣，就是慢慢看、慢慢去了解。」

陳金鋒本季接下富邦悍將副領隊一職，主要工作以輔助二軍為主，對於這個新角色，陳金鋒直說有趣，「不像以前在球場上是要當下做判斷，現在就做這個，就是慢慢去了解，看怎麼樣組合，看到的可能是2年、3年後的東西。」

不像過去當球員時只需專注在場上，陳金鋒說：「現在什麼都看、什麼都用、什麼都學，事情變得比較多一點。」

接任副領隊後至今約半個月，陳金鋒主要待在二軍，這期間觀察選手的感想，鋒哥表示：「這是會變化的東西，我想這需要時間，就是在過程中慢慢去看其中的變化，感覺比較不一樣，選手不是看1天、2天的變化，是看1年、2年、3年後會變怎麼樣，所以每一年看到的東西都不一樣。」

轉換身份後，陳金鋒也不再留戀球員時光，他笑說：「還好啦，不會手癢。」被問及是否還想再拿起球棒上場？陳金鋒說：「都結束了，幹嘛再去拿（球棒），拿那麼久也該放下了。」

(中時電子報)