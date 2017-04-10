安心出院備忘錄，全家不慌亂

家人住院總讓人手忙腳亂，準備好安心出院備忘錄，全家不慌亂。(圖/康健雜誌提供)

家人住院總讓人手忙腳亂，等到醫師宣布可以出院，照顧難題更多。可能成為照顧者的你，一定得先學會如何未雨綢繆。《康健》彙整國內外資深護理師、照管專員心得，並盤點現有資源，製成「安心出院備忘錄」。讓你面對家人出院時，不再像是茫茫大海中的獨木舟、失去方向。

4個階段做足準備

發現家人需要住院，立刻準備一本「住院備忘錄」，記錄每次醫護人員交代的事項。尤其若有兩位以上照顧者輪流值班，可避免交班時遺漏重要資訊。

入院→Ａ→B C→出院當天→返家(或機構) → D

Ａ階段-預備期（初步診斷後）

病況是否可能造成失能（例如無法自己順利吃飯、起身、沐浴、如廁等）？

尤其若有下列疾病，通常有可能引發失能：中風、骨折、脊椎受傷、車禍、慢性肺阻塞、失智、肺炎、高齡長輩臥床超過3～7天

※如果一入院就確定失能，要儘速準備後續照顧計劃，也就是直接跳到階段B 。

是否可能因此符合任何補助或特殊身分申請資格（含私人保險、重大傷病卡、身心殘障手冊等）？

若可能，儘早準備資料、提出申請。因流程繁複，且需身分證明、診斷證明、病歷摘要等文件，待審核時間至少也要2週。

出院準備服務，不是都在趕病人出院

許多家屬擔心病人的病情不穩定或出院後無法照顧，會堅持多住幾天。因此，醫院做好出備服務可解決病人疑慮，也能減少病人超長住院，增加病房的效率。但這並不意謂出院準備服務只是要把病人趕走。

屏東基督教醫院出院準備組個管師吳汶鳳就喊冤：「很多家屬聽到我們是『出院』準備，就會很排斥，問什麼都很防備。」但其實多數個管師是希望儘量幫助病人解決困難，愈了解病人狀況，愈能評估需要提供的資源。「我們每半年還會去訪視醫院附近的機構，了解他們的品質，以回應家屬的需求。」吳汶鳳呼籲，不要把出備個管師當壞人，反而要多向他們徵詢意見。

B階段-著手準備期（因病況而異，通常是出院前3～7天）

一旦發現家人可能需要長期照顧，就要開始做初步的出院準備計劃。尤其是申請許多資源，都要花一段時間等待。建議早點準備，寧可用不到，也不要屆時措手不及。

「出院準備服務組」個管師在哪裡？

醫院裡面一定都會有這個人，可詢問病房護理師。每家醫院提供出院準備服務的對象不盡相同。通常是針對返家後有照顧需求、老人照顧老人、獨居、需要管路、家境困難等「困難個案」。

※若遇到資深、熱心的個管師，就非常幸運了，因為接下來所有問題，幾乎都有人可提供諮詢。

討論哪種照顧方式最可行（召開家庭會議，衡量照顧複雜度與成員經濟狀況、照顧能力、可分擔的照顧責任）？

→若考慮自行照顧

●向公司探詢請照顧假、留職停薪的可能性，或協議排班照顧時間。

●若需要支援的人力或長照資源，則可開始向縣市長照中心的照管專員 提出申請。

各縣市照管中心清單：至衛生福利部護理及健康照護司首頁→右上搜尋各縣市長期照顧管理中心

→若考慮安置機構

病情較複雜或家中無人照顧時，可開始實地參訪機構，衡量家人最重視的問題。訪查重點應包含：費用、距離、機構照顧人力比、照顧品質、空間大小與整潔、設備、人員使用語言是否符合長輩的需要。

→雇用居家看護或外籍看護

在目前長照資源不足時，不少民眾還是會希望申請看護。現實是，目前尚未有任何針對看護或仲介公司品質的評鑑調查，但早點開始打聽、準備申請資料，一定會比出院後才倉促決定來得好（至少可特別注意，確認對方是否合法，以免受罰）。

申請外籍看護有一定條件，需經過鑑定、等待時間可能長達半年

※最好在出院前1週就提出申請：因目前法規，照管專員需等民眾出院後，才能到家中評估失能程度、核定補助的服務時數。民眾申請後，照專會在約1週內訪視、並依結果安排服務。之後，依各縣市行政速度、照顧資源多寡，約等7～14天後，民眾才能使用到服務。

※申請外籍看護前，應先與醫護人員確認家人的復健潛能，有些長輩可能3個月內就從中度復原成輕度，與其找外籍看護，反而應把更多資源、心力花在復健上。且目前規定，若申請外籍看護，就無法再使用政府提供的長照服務。【全文未完，完整內容請見《康健》221期】

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(中時電子報)